В Германии зарегистрировано более 900 тысяч украинских беженцев

В Германии официально зарегистрировано 915 тысяч переселенцев из Украины, которые покинули страну из-за войны с РФ. Об этом, со ссылкой на Der Standard, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что с начала российского вторжения 24 февраля по состоянию на 19 июля, в центральном реестре иностранцев в Германии было зарегистрировано более 915 тыс. беженцев от войны. Из них 890 605 граждан Украины.

Вместе с тем, указывается на то, что неизвестно, сколько вынужденных переселенцев из Украины сейчас находятся в Германии, поскольку что часть украинцев могли выехать в другие страны или же вернуться в Украину.

По данным реестра, почти две трети (65,7%) вынужденных переселенцев из Украины - девушки и женщины. Среди взрослых три четверти (75,6%) составляют женщины и 23,9% - мужчины. Около 340 тыс. (37,1%) - это дети и молодежь до 18 лет, значительная часть из них младшего школьного возраста (от 6 до 11 лет: почти 130 тыс. человек). Около 70 тыс. вынужденных переселенцев из Украины в Германию - это лица старше 64 лет (7,5%).