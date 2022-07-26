В ЕС договорились о снижении потребления газа на 15%

﻿Страны Евросоюза утвердили чрезвычайный план по сдерживанию спроса на газ на 15% на фоне подготовке к дальнейшему сокращению поставок Россией, сообщает Новое время.

Министры энергетики стран ЕС одобрили предложение для всех стран Евросоюза добровольно сократить потребление газа на 15% с августа 2022 года по март 2023 года.

Сокращения могут быть обязательными в случае чрезвычайной ситуации с поставками топлива. В то же время, план предусматривает исключения для ряда стран и отраслей. Исключения добавили после того, как некоторые правительства выступили против первоначального предложения ЕС об обязательном сокращении спроса на 15% для всех стран.

По словам двух чиновников ЕС, против сделки выступила только Венгрия.

Днем ранее издание Financial Times писало, что правительства стран Евросоюза пытаются смягчить планы Брюсселя сократить потребление газа на 15%, чтобы лучше подготовится к нехватке поставок из России ближайшей зимой.