ЕС продлил санкции против России из-за ее вторжения в Украину

Европейский союз на полгода продлил экономические санкции против России в связи с ее военной агрессией в Украине, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

"Сегодня Совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации" , - говорится в сообщении Совета ЕС.﻿

Отмечается, что эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины.

"В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши" , - отметили в Европейском совете.

Как известно, на этой неделе Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.