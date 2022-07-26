ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме

Злоумышленники предлагают получить "помощь" якобы от стран ЕС. Для этого создают телеграмм-каналы с подменой номера — они выглядят как банковские или как каналы международных организаций.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Мошенники просят предоставить пин-код карты, CVV код и т.д. и угрожают заблокировать счета.

В банке призвали соблюдать правила безопасности:

Не переходите по сомнительным ссылкам. Безопасные сайты содержат значок замка возле адреса, в мошеннических – его не будет. Кроме того, такие сайты будут мимикрировать под сайты банка.

Официальный сайт банка https://privatbank.ua,

Приват24 - https://next.privat24.ua.