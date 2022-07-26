ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме
Злоумышленники предлагают получить "помощь" якобы от стран ЕС. Для этого создают телеграмм-каналы с подменой номера — они выглядят как банковские или как каналы международных организаций.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Мошенники просят предоставить пин-код карты, CVV код и т.д. и угрожают заблокировать счета.
В банке призвали соблюдать правила безопасности:
- Не переходите по сомнительным ссылкам. Безопасные сайты содержат значок замка возле адреса, в мошеннических – его не будет. Кроме того, такие сайты будут мимикрировать под сайты банка.
- Официальный сайт банка https://privatbank.ua,
- Приват24 - https://next.privat24.ua.
"Никогда никому не говорите срок действия карты, CVV-код, пароли и PIN-коды", - призвали в банке.