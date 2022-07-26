Минобороны: Как происходит подготовка мобилизированных

Министр обороны Алексей Резников заявил, что многие истории о мобилизации, которые пугают украинцев, на самом деле не являются правдой, сообщает Новое время.

"Проблем с мобилизацией нет. Я постоянно общаюсь с Генеральным штабом, главнокомандующим Вооруженных Сил, начальником Генштаба. У нас по большому счету заполнены все необходимые позиции. Если сегодня происходит мобилизация — это по определенным особым специальностям" , — поделился министр в эфире общенационального телемарафона.

Он также рассказал об участии украинских военных в учениях, которые проходят в Великобритании:

"Для таких командировок могут готовиться специалисты, желательно со знанием английского языка. Но сказать, что у нас массово провал по мобилизации — такого нет."

К слову, эти учения посещали Борис Джонсон и Бен Уоллес.

Резников объяснил, что территориальные центры комплектования продолжают делать свою работу и вручают повестки для того, чтобы ставить людей на учет.

"Когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. Некоторые люди вынужденно переехали, сменили место пребывания и не стали на учет. Поэтому вручение повесток мужчинам призывного возраста означает, что они должны прийти в местный орган центра комплектации и проверить — он на учете, в резерве? Потому что не все встали на учет. Вот эти вручения — это в первую очередь наведение порядка" , — рассказал Резников.

Глава Минобороны признал, что отдельные центры комплектации "ведут себя по старому формату" и раздают повестки в качестве наказания. Резников заявил, что он осуждает такой подход к мобилизации граждан, потому что это дискредитирует армию и военную службу.

Министр заявил, что ситуации, когда правонарушителей мобилизируют на фронт и без должной подготовки отправляют на "ноль" — это фейки:

"Это ложь. Такого не может быть, потому что по стандартам, по процедурам, если человек мобилизированн (призван) он отправляется в учебные центры, проходит там полностью подготовку от тактической медицины до поведения с оружием, обеспечивается одеждой, системой защиты от шлема до бронижилета, и только после этого, в зависимости от специальности, отправляется в те подразделения, где несут службу по назначению. Потому это мифы. И часто они распространяются как так званое ИПСО — информационно-психологическая специальная операция, которую враг проводит против нас".