ВСУ нанесли удар по казармам российских оккупантов в Лисичанске

Украинские военные нанесли удар по казармам российских захватчиков во временно оккупированном Лисичанске Луганской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщили во вторник, 26 июля, в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"В оккупированном Лисичанске прошла „БУМ вечеринка“, погибли 12 орков с руснявого ОМОНа. Ад этим тварям будет милостью" , — говорится в сообщении.

Кроме того, было также опубликовано видео с последствиями удара, на котором видны сразу несколько разрушенных зданий.