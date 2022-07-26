ВСУ нанесли удар по казармам российских оккупантов в Лисичанске
Украинские военные нанесли удар по казармам российских захватчиков во временно оккупированном Лисичанске Луганской области, сообщает Новое время.
Об этом сообщили во вторник, 26 июля, в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
"В оккупированном Лисичанске прошла „БУМ вечеринка“, погибли 12 орков с руснявого ОМОНа. Ад этим тварям будет милостью", — говорится в сообщении.
Кроме того, было также опубликовано видео с последствиями удара, на котором видны сразу несколько разрушенных зданий.