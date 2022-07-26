Германия передала Украине три системы залпового огня MARS-II

Берлин передал Украине три обещанных реактивных системы залпового огня MARS-II и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины, а также готовит к отправке системы противовоздушной обороны IRIS-T, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во вторник, 26 июля со ссылкой на DPA.

Также Германия, по словам Ламбрехт, передала Украине три самоходных артиллерийских установки и три бронированных ремонтно-эвакуационных машины. Кроме того, Берлин готовит к отправке системы противовоздушной обороны IRIS-T (по данным СМИ Украина решила приобрести 11 таких систем).

Министр не уточнила, о каких именно гаубицах идет речь, а также когда именно Украина получила вооружение.

Напомним, 25 июля стало известно, что Германия начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.