МВД: ВСУ уже уничтожили 50 складов с боеприпасами оккупантов
Украинские силы уничтожили 50 складов российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Новое время.
Об этом сообщил советник главы МВД Ростислав Смирнов.
"За две последние недели мы уничтожили более 30, а всего — уже уничтожили более 50 складов с боеприпасами, 17 командных пунктов, скопления оружия и так далее", — сказал он в эфире телемарафона.
Он добавил, что разрушено большое количество тыловых обеспечений россиян, что меняет логистическую цепочку поставок российского оружия на фронт и возможность наступательных действий оккупантов. По его словам, интенсивность нападений РФ уменьшилась, а число обстрелов на отдельных участках фронта снизилось в 10 раз.
Смирнов отметил, что у оккупантов нет успехов на линии фронта, и россияне понимают, что находятся на своем пике.
"Враг понимает, что дальше существенно уже не сможет продвигаться. Этот маховик настолько уже закручен, что в дальнейшем он пойдет уже в другую сторону. Враг понимает, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться именно для него", — добавил Смирнов.
По оценке США, Украина «уничтожила более сотни ценных целей» с помощью американской артиллерии.