ЕС опубликовал отчет о выполнении Украиной соглашения об ассоциации

Европейский Союз во вторник опубликовал ежегодный отчет о выполнении Украиной соглашения об ассоциации, в котором положительно оценил шаги, предпринятые Киевом на пути европейской интеграции, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит сообщение Европейской комиссии.

Отчет охватывает внедрение Украиной реформ в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с момента опубликования последнего отчета 1 декабря 2020 года до начала военной агрессии России 24 февраля 2022 года.

"Несмотря на вызовы, в частности со стороны России, Украина сделала важные шаги в имплементации соглашения об ассоциации. Реформы, осуществленные на сегодняшний день в этом контексте, позволяют Украине с уверенностью начать новый этап отношений с ЕС после решения Европейского Совета о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Нелегитимная и неспровоцированная военная агрессия России против Украины не помешает ЕС поддержать программу реформ в Украине" , – заверил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

В отчете отмечается, что Украина испытала вызов из-за дестабилизирующих действий России, войны на востоке и пандемии коронавируса, но, несмотря на это, продолжает предоставлять приоритет ассоциации и дальнейшей интеграции с ЕС, а ключевые реформы приобрели новый импульс.

В сфере правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией произошло несколько положительных сдвигов, в частности, принятие ключевых законов, направленных на реформирование Высшего совета юстиции и восстановление Высшей квалификационной комиссии судей, создание Бюро экономической безопасности, принятие процедуры избрания руководителя Национального антикоррупционного бюро. Среди важных нерешенных вызовов – срочная реформа Конституционного Суда и избрание нового руководителя САП. Еще одним значительным шагом в реформировании системы борьбы с тяжелыми экономическими и финансовыми преступлениями в Украине было создано Бюро экономической безопасности (БЭБ).

произошло несколько положительных сдвигов, в частности, принятие ключевых законов, направленных на реформирование Высшего совета юстиции и восстановление Высшей квалификационной комиссии судей, создание Бюро экономической безопасности, принятие процедуры избрания руководителя Национального антикоррупционного бюро. Среди важных нерешенных вызовов – срочная реформа Конституционного Суда и избрание нового руководителя САП. Еще одним значительным шагом в реформировании системы борьбы с тяжелыми экономическими и финансовыми преступлениями в Украине было создано Бюро экономической безопасности (БЭБ). В сфере государственного управления правительство Украины приняло новую стратегию в соответствии с принципами ОЭСР и Европейского государственного управления, а также возобновило прием на государственную службу на основе конкурса. В то же время вмешательство правительства в управление государственной энергетической компанией "Нафтогаз" вызвало обеспокоенность по поводу проведения реформы корпоративного управления государственных предприятий.

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"В четвертом отчете по механизму приостановки визового режима от 4 августа 2021 года сделан вывод, что в целом Украина продолжает выполнять контрольные показатели либерализации визового режима и приняла меры по выполнению предыдущих рекомендаций. Однако необходимы дальнейшие усилия, среди прочего, в сферах борьбы с коррупцией, отмыванием денег, предотвращения и борьбы с организованной преступностью" , – отмечают в Еврокомиссии.

Там подытоживают, что Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в ее комплексной программе реформ.

Отчет о выполнении Украиной соглашения об ассоциации был обнародован на фоне подготовки к очередному заседанию Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится 5 сентября.