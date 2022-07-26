CNN: Путин просил у Эрдогана открыть в России завод Bayraktar
Российский президент Владимир Путин просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана помочь открыть в РФ завод по производству ударных беспилотников Bayraktar, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении CNN Türk.
По данным издания, Эрдоган рассказал на партийном совещании 25 июля, что Путин обратился к нему во время недавней встречи в Тегеране с предложением заключить соглашение с турецкой фирмой Baykar.
"Путин сказал мне, что хочет работать с Baykar. Он предложил создать завод в России, как это сделали в ОАЭ", – заявил Эрдоган.
Пресс-секретарь компании отказался комментировать предложение России и опроверг данные о заводе в ОАЭ. Однако источник издания сказал, что Baykar действительно находится в процессе создания производственной линии в ОАЭ.
Напомним, ранее Халук Байрактар, генеральный директор Baykar, заявил, что не будет продавать дроны в Россию.
"Между Турцией и Украиной существуют стратегические отношения, особенно в области авиации и космоса. Турция поддерживает Украину с помощью технологий вооруженных беспилотников. Мы ничего не передавали и не поставляли в Россию. Мы бы никогда не сделали ничего подобного", – заверил он.