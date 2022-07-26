РосСМИ: Минобороны РФ проведет военные учения "Восток-2022"

Министерство обороны России объявило о проведении военных учений "Восток-2022" с войсками восточного военного округа, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА "Новости".

"В период с 30 августа по 5 сентября 2022 г. с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации проводится стратегическое командно-штабное обучение "Восток-2022".

Сообщается, что военные РФ будут отрабатывать применение группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе.

Кроме войск к этим учениям будет привлечена часть сил воздушно-десантных войск, дальней авиации и военно-транспортной авиации.