Верховный Суд подтвердил законность национализации ПриватБанка

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил законность распоряжения НБУ о проверке ПриватБанка, в результате которой было выявлено нарушение и было принято решение о национализации финучреждения, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Кассационный административный суд в составе Верховного Суда удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка, отменил решение судов предыдущих инстанций и отказал в иске связанном с бывшими владельцами ПриватБанка (Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым - ред.) компании Триантал Инвестментс банка Украины от 17 октября 2016 по инспекционной проверке ПриватБанка" , – говорится в сообщении.

По результатам этой проверки национальный регулятор выявил многочисленные нарушения в деятельности менеджмента и бывших владельцев ПриватБанка в период до 2016 года. Но пришел к выводу о необходимости выведения банка с рынка как единственной возможности спасти его от банкротства и сохранить финансовую стабильность в Украине.

Это окончательное судебное решение по этому делу, являющееся важной составной частью судебной борьбы государственного ПриватБанка с бывшими собственниками по законности национализации финучреждения.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка, первоначально суд был открыт, однако в начале заседания Нацбанк подал ходатайство о проведении его в закрытом режиме, которое поддержала Trintal Investments Ltd.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что суды возвращаются к рассмотрению ряда дел, связанных с национализацией Приватбанка – в частности, дела об обжаловании национализации.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию в целом государство потратило более 155,3 миллиарда гривен. Экс-акционеры банка оспаривают это решение в ряде украинских и зарубежных судов.