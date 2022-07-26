Полиция фиксируют рост преступности на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины правоохранители фиксируют стремительный рост преступности, в частности убийств и угона транспорта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Нацполиция со ссылкой на заявление начальника Департамента уголовного розыска Вадима Дзюбинского 26 июля во время брифинга.

"Несмотря на то, что общая преступность (в Украине - ред.) уменьшилась на протяжении полугода на 25 процентов и уровень тяжких и особо тяжких преступлений остался на уровне прошлого года, количество умышленных убийств увеличилось из-за убийств, совершенных на оккупированных и деоккупированных территориях.

Во время активных боевых действий у нас появляется большое количество неучтенного, трофейного, утраченного оружия, которое разными путями попадает на мирную территорию, где в дальнейшем распространяется, хранится, а также используется для совершения различных видов преступлений".

По его словам, значительную часть преступлений на оккупированных территориях совершают российские военные. Однако в Украине в целом снизился уровень преступности из-за массовой миграции людей внутри страны и за границу, комендантского часа, работы правоохранителей и теробороны.

В то же время с мая фиксируют тенденцию увеличения уровня преступности. Почти на 86% выросла статистика угона авто по сравнению с прошлым годом, однако уменьшилось количество квартирных краж, разбойных нападений и ограблений.

"На территориях, где не происходили активные боевые действия, почти не фиксируются квалифицированные незаконные завладения транспортом. В основном, мы регистрируем такие преступления на оккупированных и деоккупированных территориях Луганской, Донецкой, Харьковской, Черниговской, Сумской областей"