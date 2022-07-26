Николаев закроют на два дня для отработки ДРГ: Ким назвал сроки

Николаев будет закрыт на два дня для проверки информации о корректировщиках вражеского огня, которая начала поступать от местных жителей. Это произойдет после уборки раннего урожая, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире национального телемарафона.

"Сейчас троих человек отрабатываем (относительно причастности к сотрудничеству с врагом – ред.), других проверяем. Много информации. Люди отказываются от денег (обещанных властями вознаграждения $100 – ред.), просто помогают. Часть этой информации полезна, мы работаем с этим" , — отметил Ким.

Однако после активной фазы уборки ранних зерновых город временно закроют.

"Это будет после того, как закончится активная фаза сбора урожая, чтобы не мешать нашим фермерам. Отработаем, потренируемся вместе с полицией, военными и Нацгвардией по диверсионно-разведывательным группам. При этом отработаем и тех, кто плохо относится к Украине" , — подчеркнул Ким.

Как сообщалось, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что будет платить по $100 за каждого сданного украинским спецслужбам корректировщика огня российских оккупантов.

Ким также заявил, что российские оккупанты платят николаевским коллаборантам по 1500 грн за полезную информацию.