Украина предложила отсрочить выплаты инвесторам "Укравтодора" и "Укрэнерго"

Украина предложила владельцам ценных бумаг "Укравтодора" и "Укрэнерго" отсрочить выплаты. Кабмин принял соответствующие документы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина предложила владельцам облигаций "Укравтодора" на сумму 700 миллионов долларов отсрочить выплаты по ним до конца 2024 года. Идентичное предложение было сделано владельцам ценных бумаг "Укрэнерго" на 825 миллионов долларов.

Шмыгаль подчеркнул, что такое решение связано с приоритетами бюджетной политики Украины во время войны.

"Сейчас государство консолидирует все имеющиеся ресурсы для первоочередных нужд. Финансирование армии, подготовка к отопительному сезону, выплата пенсий, возобновление критической инфраструктуры" , - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее стало известно, что западные правительства-кредиторы заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на один год.