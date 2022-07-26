МВД: оккупанты вновь обстреляли Соледар, возник пожар в частном секторе
Войска РФ во вторник, 26 июля, обстреляли Соледар Донецкой области, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Сегодня с самого утра обстрелы продолжались в частном секторе города", — сообщает ведомства в Telegram.
Отмечается, что через полчаса после ликвидации пожара в частном секторе начались новые артиллерийские атаки оккупантов. В результате загорелся еще один дом, добавили в МВД.
Также в результате обстрелов было повреждено здание пожарно-спасательной части, сообщает ГСЧС в Twitter.
Они уточняют, погибших и пострадавших нет, а силы и средства части передислоцированы в более безопасное место.
В понедельник, 25 июля, оккупанты обстреляли завод Артемсоль в Соледаре. В результате обстрела завода загорелось складское здание, пожар ликвидировали спустя несколько часов.