На Харьковщине бойцы ССО уничтожили российских оккупантов и технику

Бойцы ССО АЗОВ нанесли удары по оккупантам в Волчанском районе Харьковской области, уничтожив живую силу и бронетехнику, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении отряда Сил специальных операций "АЗОВ" в Telegram.

На опубликованном видео можно увидеть вражескую технику и штаб оккупантов, по которым украинские воины наносят удары. Специальная операция бойцами ССО проводится в районе поселка Варваровка в Волчанском районе.

Напомним, украинские военные нанесли удар по казармам захватчиков во временно оккупированном Лисичанске, в результате чего были ликвидированы 12 сотрудников российского ОМОНа.