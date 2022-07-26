Генштаб: на Славянском направлении враг не имеет успеха, на Бахмутском идут бои

Вооруженные силы Украины отразили вражеские атаки на Славянском направлении, на Краматорском, в районе Ивано-Дарьевки, защитники заставили оккупантов бежать, а на Бахмутском, возле Покровского продолжаются бои со штурмовой группой захватчиков, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях продолжается ограничение на посещение гражданским населением лесов в приграничных с Украиной районах республики Беларусь. Отмечается ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в приграничных районах Волынской области.

На Северском направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Зноб-Новгородское, Хреновка, Сеньковка и ряде других. Вел воздушную разведку возле Зноб-Новгородского.

На Харьковском направлении враг бил из ствольной и реактивной артиллерии в частности возле Борщевой Сосновки, Петровки, Рубежного, Мосьпанового, Чугуева, Светличного и Слатиного. Нанес авиаудары возле Залимана, Мосьпанова и Яворского. Силами разведывательной группы пытался раскрыть построение обороны наших войск в районе населенного пункта Чепиль. Оккупанты обезврежены.

На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Норцовки, Долины, Грушувахи, Краснополья, Мазановки и других населенных пунктов. Пытался продвинуться возле Богородичного, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Враг нанес авиаудар у Григорьевки.

Безуспешно пытался разведать позиции сил обороны в районе Верхнекаменского.

Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки ВСУ успешно отбили и заставили врага бежать.

На Бахмутском направлении противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодемы, Майорска и Торецкая. Ценически нанес авиационных ударов непосредственно по населенным пунктам Покровское и Новолуганское.

Вражеские попытки штурмов в районах Берестового, Соледара и Семигорья наши защитники успешно отразили. Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Большая Новоселка, Новополь, Малиновка, Новоселовка, Новоандреевка, Малые Щербаки и ряд других.

Нанес авиаудар возле Малиновки. Также оккупанты вели штурмовые действия в районах сел Павловка и Благодатное. Получили отпор и с потерями отошли.

На Южнобужском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачиваться на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших подразделений. Враг активно ведет воздушную разведку БпЛА и производит обстрелы вдоль линии столкновения.

У противника фиксируется системная проблема с пополнением личным составом – Российская Федерация уже пытается набирать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключенных преступников.