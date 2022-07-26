Центр координации экспорта зерна из Украины откроют в Стамбуле в среду

Министр обороны Турции Хулуси Акар во вторник заявил, что общий координационный центр, отвечающий за экспорт продовольствия из Украины, заработает в Стамбуле в среду, 27 июля, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает TRT.

Совместный координационный центр будет открыт в Национальном университете обороны в Стамбуле, на церемонии открытия будет присутствовать и министр обороны Турции.

Отмечается, что центр будет следить за всеми перемещениями судов, выходящих из трех портов Украины. Корабли, которые будут пользоваться созданным в Черном море коридором, при необходимости будут проверять перед проходом через проливы.

Как сообщалось, в прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по работе с экспортом украинского продовольствия морским путем.

Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.