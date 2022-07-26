Джонсон наградил Зеленского премией Уинстона Черчилля
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил президента Украины Владимира Зеленского наградой сэра Уинстона Черчилля, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Twitter премьера Британии.
"Премьер-министр Борис Джонсон отметил президента Владимира Зеленского наградой сэра Уинстона Черчилля за лидерство и невероятное мужество, неповиновение и достоинство перед варварским вторжением Путина".
Великобритания всегда будет с Украиной".
Зеленский отреагировал на отличие и отметил, что это для него "чрезвычайная честь".
"Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему.
Украина и вся Европа всегда будут помнить тех, кто не колеблясь пришел на помощь нашему народу и самой идее свободы.
Демократии мира способны остановить любую тиранию. Мы способны остановить любое зло, угрожающее нашей свободе. Только общего лидерства всего свободного мира может хватить для этого".