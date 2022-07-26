"Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям

НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода не выплатил бондхолдерам долги по облигациям, что означает дефолт компании, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Последний день льготного периода (грейс-периода) по выплатам закончился во вторник, 26 июля. Ранее держатели евробондов "Нафтогаза" отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года. Это означало, что НАК должен был до конца вторника выплатить 335 млн. долларов тела долга (по выпуску 2022 года) и 45 млн. евро процентов (по выпуску 2024 года).

Чтобы провести эти выплаты, Нафтогаз должен получить согласование правительства. НАК утверждает, что имеет на счетах достаточно средств для выплат по еврооблигациям и предупреждает о негативных последствиях для Нафтогаза и страны в случае "жесткого дефолта".

Кабмин, однако, это согласование не предоставил, а поручил компании безотлагательно начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга.

"Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины", – заявили в компании.

Это означает, что компания теряет доступ к международному рынку капитала, а затем правительство своим запретом на выплату "фактически взяло на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".

По данным источников ЭП, отказ правительства обусловлен непониманием со стороны иностранных партнеров Украины, почему при условии заморозки выплат по государственному долгу частные инвесторы продолжают получать средства. Попытки "Нафтогаза" оплатить по долгу при этом вызывают беспокойство у ключевых кредиторов государства, считают в правительстве.

Правительство настаивает, что "Нафтогазу" необходимо сохранить ликвидность для закупки газа в рамках подготовки к отопительному сезону. Акционер компании ожидает, что "Нафтогаз" будет действовать по примеру "Укрэнерго" и "Укравтодора", которые также приступают к процессу реструктуризации долгов.

Напоминаем:

12 июля НАК "Нафтогаз Украины" из-за эмитента своих еврооблигаций Kondor Finance plc обратился к владельцам этих бумаг на сумму почти 1,5 миллиарда долларов с предложением отсрочить выплаты купонов на два года. 14 июля с такой просьбой компания обратилась ко всем международным кредиторам.

Кабинет Министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" согласовывать с правительством какие-либо действия по выполнению долговых обязательств и неудовлетворительно оценил работу правления компании.

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на 335 млн долларов под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125%, а в ноябре – 7- годовые на 500 млн долларов с доходностью 7,625%.

Дата погашения выпуска на 335 млн долларов – 18 июля 2022 года.