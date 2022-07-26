ICE: цены на газ в Европе взлетели до 2300 долларов из-за шантажа РФ

Цены на газ в Европе взлетели на 20% до почти 2300 долларов за тысячу кубометров из-за сокращения Газпромом поставок – последний раз такие цены наблюдались после полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в данных лондонской биржи ICE.

Так, августовские контракты в хабе TTF в Нидерландах выросли в понедельник более чем на 20% до уровня 214 евро за МВт-час, или 2289,7 доллара за тысячу кубометров (по курсу 1 евро = 1,01 доллара) на окончании торгов.

К началу дня котировки газа составили 177 евро за МВт-час, или 1890 долларов за тысячу кубов.

Последняя котировка за рубежом 2200 долларов за тысячу кубов фиксировалась в марте, после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда рынок ожидал, что поставки газа из государства-агрессора упадут из-за войны. Как следствие, газ установил исторический ценовой рекорд.

В этот раз контракты стремительно начали дорожать после заявления "Газпрома" об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens, в результате чего поставки "Северным потоком-1" с 27 июля будут не больше 33 млн кубов в сутки. Это – примерно 20% от плановой мощности газопровода в 167 млн кубометров.

РФ сократит поставки газа уже в среду, 27 июля. Рынок начал реагировать на возможную нехватку газа еще в понедельник, когда торги закрылись отметкой в 1900 долларов за тысячу кубов.

Напоминаем:

После технического обслуживания "Северного потока-1" на прошлой неделе снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу, но на уровне 40% от заявленной мощности. В ЕС допускали, что поставки не возобновятся.

Турбины необходимы РФ для компрессорной станции "Портовая", где берет старт "Северный поток-1". Станция имеет шесть основных газовых турбин, позволяющих создавать достаточное давление для передачи газа на большое расстояние. Лишь две из них работали до того, как "ЧП" закрыли на обслуживание в начале июля. Другие компоненты нуждались в обслуживании производителем, Siemens Energy.

Правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

При этом турбина до сих пор не добралась до России, поскольку она отказалась согласовывать параметры ее ввоза. "Газпром" утверждает, что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.