Фонд "Повернись живим" купил комплекс Bayraktar за 16,5 млн долларов
Фонд Повернись живим реализовал свой самый масштабный проект и купил беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 стоимостью 16,5 млн долларов, сообщает Новое время.
Как сообщает пресс-служба фонда в Facebook во вторник, 26 июля, это первый такой проект в истории украинской благотворительности.
В Повернись живим рассказали, что купили полноценную автономную систему, которая включает:
- систему воздушной связи;
- мобильный комплекс наземного управления;
- наземный терминал передачи данных;
- систему распознавания свой-чужой;
- три ударных беспилотника;
- несколько десятков боеприпасов;
- другой необходимое оборудование и запчасти.
В фонде напомнили, что в марте 2022 года получили разрешение на импорт товаров военного назначения, что позволило выйти на новый уровень закупок для украинской армии. Представители Повернись живим поблагодарили компанию Baykar и всех, кто поддерживает фонд.
"Впервые в истории Украины волонтерская организация обеспечила военных таким типом техники", — сказал директор фонда Тарас Чмут.