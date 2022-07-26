Фонд "Повернись живим" купил комплекс Bayraktar за 16,5 млн долларов

Фонд Повернись живим реализовал свой самый масштабный проект и купил беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 стоимостью 16,5 млн долларов, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба фонда в Facebook во вторник, 26 июля, это первый такой проект в истории украинской благотворительности.

В Повернись живим рассказали, что купили полноценную автономную систему, которая включает:

систему воздушной связи;

мобильный комплекс наземного управления;

наземный терминал передачи данных;

систему распознавания свой-чужой;

три ударных беспилотника;

несколько десятков боеприпасов;

другой необходимое оборудование и запчасти.

В фонде напомнили, что в марте 2022 года получили разрешение на импорт товаров военного назначения, что позволило выйти на новый уровень закупок для украинской армии. Представители Повернись живим поблагодарили компанию Baykar и всех, кто поддерживает фонд.