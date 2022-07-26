Уже меньше 30 грн/л: в Украине снизилась средняя цена автогаза

Средняя цена на сжиженный газ 26 июля в сетях АЗС снизилась на 15 коп/л – до 29,94 грн/л, сообщает Enkorr.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях AMIC автогаз подешевел на 0,25 грн/л до 29,74 грн/л.

В сети ZOG продукт подешевел на 1,5 грн/л, до 29,50 грн/л, на станциях Chipo – на 1,47 грн/л, до 30,03 грн/л.

На 0,30 грн/л снизили цену сети "Автотранс" и BVS до 29,48 и 29,49 грн/л соответственно.

В сетях UPG, "БРСМ-Нефть", Rodnik, Mango и VostokGaz автогаз подешевел 5-65 коп/л (см. табл.).

Изменение розничных цен на АЗС с 25 по 26 июля, грн/л: