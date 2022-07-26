Зеленский призвал напоминать россиянам об их потерях в Украине

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 26 июля, напомнил, что Россия с начала полномасштабного вторжения 24 февраля потеряла в Украине почти 40 тысяч убитыми, сообщает Новое время.

Глава государства отметил, что страна-террорист уже четыре месяца не сообщала своим гражданам никакой информации о российских потерях, и что это число уже приближается к 40 тысячам, еще десятки тысяч — ранены и искалечены.

"…Каждый и каждая, кто еще сохранил какие-либо контакты в России или информационное влияние на их общество, должен доносить этот простой факт до тех, до кого может: 40 тысяч одних только убитых оккупантов" , — сказал Зеленский.

Президент добавил, что российский ракетный террор Харькова и области, Николаева, Запорожской и Днепропетровской областей, Донбасса, приграничных районов Сумской и Черниговской областей не останется без ответа.