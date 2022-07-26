Мэр Изюма назвал количество погибших жителей с начала вторжения РФ

Во временно оккупированном Изюме Харьковской области погибли около 500 человек с начала полномасштабного вторжения России, сообщает Новое время.

Об это заявил мэр города Валерий Марченко в комментарии Суспільному.

Он уточнил, что жители города погибли от российских обстрелов и от того, что не получили вовремя медицинскую помощь. В окрестных населенных пунктах, по его словам, количество погибших установить невозможно.

Марченко заявил, что списки погибших жителей Изюма, обнародованные оккупантами, на 80% соответствуют действительности. Мэр уточнил, что наибольшее число жителей погибло в начале войны, а больше всего город пострадал от авианалетов.

Также по словам мэра, в Изюме «плотность ударов была гораздо больше, чем в Мариуполе».

Изюм находится под оккупацией со 2 апреля. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что больше всего за период полномасштабного вторжения ракетных атак оккупанты нанесли именно по городу Изюм.

По данным на 2018 год, в Изюме проживало около 50 тысяч человек.