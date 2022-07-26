США не нашли признаков покупки Россией иранских беспилотников
Главный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не увидели признаков закупки российским Минобороны иранских военных беспилотников спустя неделю после визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Он отметил, что западные санкции наносят ущерб оборонному комплексу РФ. У Москвы в связи с этим "есть трудности с развертыванием новейших средств".
"Мы не видели каких-либо свидетельств доставки или покупки иранских беспилотников Министерством обороны России", - сказал он.
Напомним, российская делегация посещала аэродром в Иране по крайней мере дважды за последние недели, чтобы осмотреть дроны, которые страна-агрессор хочет приобрести для использования в войне против Украины.
Как сообщалось ранее, в Белом доме заявили, что РФ обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых дронов.