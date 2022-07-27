ОК "Юг": ВСУ освободили Андреевку и Лозовое
Украинские военнослужащие окончательно зачистили от российских войск Андреевку и Лозовое Херсонской области.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
Отмечается, что украинская авиация нанесла 4 удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов. Поражены 4 опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.
"Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями ранее надежно закрепили свои позиции!" - говорится в сообщении.