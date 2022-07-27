ОК "Юг": ВСУ освободили Андреевку и Лозовое

Украинские военнослужащие окончательно зачистили от российских войск Андреевку и Лозовое Херсонской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Отмечается, что украинская авиация нанесла 4 удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов. Поражены 4 опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.