Зеленский предлагает Раде назначить генпрокурором Костина

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде дать согласие на назначение генеральным прокурором Украины народного депутата "Слуги народа" Андрея Костина, сообщает Украинская правда.

Проект постановления о согласии на назначение президентом Костина на должность генерального прокурора внесен в Верховную Раду 27 июля.

Андрей Костин – юрист. В 2010 он был избран депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт змін", а в 2019 году – депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".

Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией.

Как глава комитета по правовой политике он отвечал в парламенте за судебную реформу, однако именно в период руководства комитетом Костиным надлежащая судебная реформа блокировалась, а необходимые законодательные изменения и предложения искажались.

Костин не декларировал доход от продаж квартир в Одессе. Но декларировал корпоративные права свои и жены в "Адвокатской компании Право".

Также журналисты "Схем" утверждают, что жена и дочь Костина работают помощниками-консультантами других нардепов, а сам Костин "трудоустроил" родственников коллег.