НБУ: Украина хочет от МВФ $15-20 млрд до конца года

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина надеется получить до $20 млрд по новой программе с МВФ, чтобы помочь укрепить свою разрушенную войной экономику, сообщает Новое время.

До конца этого года Украина хочет заключить новое соглашение с Международным валютным фондом на сумму $15−20 млрд с выплатой в течение 2−3 лет.

По словам главы НБУ, Киев уже направил свой запрос в МВФ и сейчас ведет консультации с фондом по поводу нового финансирования по программе Stand-By или в форме механизма расширенного финансирования (EFF).

"МВФ всегда выступал партнером Украины во время войны. Я надеюсь начать программу в этом году" , — сказал Шевченко.

По словам руководителя Нацбанка, новая программа должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику. Это могло бы обеспечить возврат к довоенным условиям, таким как гибкий обменный курс, отсутствие ограничений на валютном рынке, сокращение просроченных кредитов в банковском секторе и сбалансированная фискальная политика.

Также глава НБУ заявил, что надеется договориться о своп-линии с Банком Англии "в течение нескольких недель", хотя и не уточнил сумму. У НБУ уже есть кредитная линия на $1 млрд с центральным банком Польши.