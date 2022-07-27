Силы обороны юга: украинские военные ударили по Антоновскому мосту
Украинские военные нанесли удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне. Об этом заявила в эфире национального телемарафона представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Деловая столица.
На вопрос, были ли нанесены удары по Антоновскому мосту, Гуменюк ответила:
"Удары были, но они были филигранными".
Гуменюк подчеркнула, что украинские силы контролируют стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов. В то же время отметила, что ВСУ не разрушают инфраструктуру, а разрушают планы врага.
"Работа нашей артиллерии — настолько тонкая и ювелирная, что она больше направлена на деморализацию войска", — заявила спикер.
Антоновский мост является одним из ключевых в логистике захватчиков на юге Украины.