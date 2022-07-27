ОВА: российские войска обстреляли Харьков

Российские войска утром нанесли удары по Индустриальному и Новобаварскому районам Харькова. Предварительно без пострадавших. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Индустриальном районе около 5:00 оккупанты повредили здание объекта критической инфраструктуры. Также в результате обстрела горели 10 автомобилей.

В Новобаварском районе из-за обстрелов выбиты окна жилого дома. К счастью, жертв и пострадавших нет.

В течение суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский и Богодуховский районы.