Генштаб: уже уничтожено более 40 тысяч российских военных

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 40 070 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1738 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3971 (+12) ед,

артиллерийских систем – 883 (+3) ед,

РСЗО - 258 (+0) ед,

средств ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов – 222 (+0) ед,

вертолетов – 190 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),

крылатых ракет – 174 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,

специальной техники – 75 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

Данные уточняются.