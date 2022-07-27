Генштаб: уже уничтожено более 40 тысяч российских военных

Генштаб: уже уничтожено более 40 тысяч российских военных
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 40 070 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1738 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3971 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 883 (+3) ед,
  • РСЗО - 258 (+0) ед,
  • средств ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов – 222 (+0) ед,
  • вертолетов – 190 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),
  • крылатых ракет – 174 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,
  • специальной техники – 75 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

Данные уточняются.

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