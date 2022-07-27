Генштаб: уже уничтожено более 40 тысяч российских военных
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 40 070 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1738 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3971 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 883 (+3) ед,
- РСЗО - 258 (+0) ед,
- средств ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов – 222 (+0) ед,
- вертолетов – 190 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),
- крылатых ракет – 174 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,
- специальной техники – 75 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.
Данные уточняются.