НБУ разрешил банкам продавать больше валюты гражданам

Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты. Эти объемы будут дополнительными к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и с остальными сказаться на ослаблении девальвационного давления. В то же время дополнительное давление на международные резервы НБУ вследствие использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым" , - отметили в пресс-службе.

Напомним, Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению. В то же время банки могли продавать только ту валюту, которую до того они купили у населения.

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар.