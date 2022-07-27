Разведка Британии: РФ удалось осуществить тактическое наступление на Углегорскую ТЭС

Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной разведсводке сообщает﻿, что ЧВК "Вагнера" удалось осуществить тактическое наступление в районе Углегорской ТЭС и соседнего поселка Новолуганское.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что некоторые украинские силы, вероятно, уже выведены из этого района.

В британском Минобороны также отметили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в настоящее время совершает поездки в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

"Россия, скорее всего, попытается использовать эти визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе и заручиться поддержкой африканских государств, которые сохраняли нейтралитет в отношении российского вторжения в Украину" , — говорится в сообщении.

С 2014 года Россия предприняла значительные усилия для обеспечения влияния в Африке, причем ЧВК Вагнера часто использовалась как один из ее любимых инструментов влияния в регионе.