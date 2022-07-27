Правительство признало производство лекарств приоритетной отраслью экономики

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил﻿, что Кабинет министров дополнил перечень приоритетных отраслей экономики, добавив туда фармацевтическую промышленность, а именно производство лекарственных средств и медицинских изделий.

"Дополнен перечень приоритетных отраслей экономики позицией: "Фармацевтическая промышленность по направлениям – производство лекарственных средств и медицинских изделий" , – написал Мельничук.

По словам чиновника, включение фармпромышленности в список приоритетных отраслей экономики поможет привлечь государственную инвестиционную поддержку производств и увеличить количество рабочих мест, добавили в Минздраве.

"Это позволит избежать коллапса в обеспечении системы здравоохранения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, будет гарантировать их бесперебойное производство, а, следовательно, и поставки к конечному потребителю. Население Украины будет обеспечено доступом к качественным лекарствам и медизделиям" , - говорится в заявлении Минздрава.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что нагрузка на фармацевтическую промышленность сейчас чрезвычайно высока.