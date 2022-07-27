Правительство признало производство лекарств приоритетной отраслью экономики
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабинет министров дополнил перечень приоритетных отраслей экономики, добавив туда фармацевтическую промышленность, а именно производство лекарственных средств и медицинских изделий.
"Дополнен перечень приоритетных отраслей экономики позицией: "Фармацевтическая промышленность по направлениям – производство лекарственных средств и медицинских изделий", – написал Мельничук.
По словам чиновника, включение фармпромышленности в список приоритетных отраслей экономики поможет привлечь государственную инвестиционную поддержку производств и увеличить количество рабочих мест, добавили в Минздраве.
"Это позволит избежать коллапса в обеспечении системы здравоохранения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, будет гарантировать их бесперебойное производство, а, следовательно, и поставки к конечному потребителю. Население Украины будет обеспечено доступом к качественным лекарствам и медизделиям", - говорится в заявлении Минздрава.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что нагрузка на фармацевтическую промышленность сейчас чрезвычайно высока.
"Кроме собственно производства лекарств и медизделий и обеспечения ими аптек и учреждений здравоохранения, а значит - пациентов, фармотрасль наполняет экономику. Именно поэтому следует обеспечить стабильность работы таких предприятий", – подчеркнул Ляшко.