ОВА: оккупанты нанесли удар по Бахмуту, есть жертвы

Российские войска нанесли удар по гостинице в городе Бахмут Донецкой области, есть жертвы. Об этом сообщил начальник ОВА Павел Кириленко.

"В Бахмуте россияне попали в гостиницу — по предварительной информации, есть погибшие и раненые, идет спасательная операция" , - говорится в сообщении.

В результате утреннего "прилета" частично разрушено здание отеля. Во время проведения поисково-спасательных работ, был спасен мужчина, его госпитализировали. Также обнаружено тело погибшего, сообщает ГСЧС.

Кроме этого, в результате обстрела Бахмута частично разрушена жилая пятиэтажка. Спасли одного человека, также изъято одно тело.

Также сегодня утром враг нанес 3 ракетных удара по Торецку и 1 по Авдеевке.