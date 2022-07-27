ОВА: оккупанты нанесли удар по Бахмуту, есть жертвы
Российские войска нанесли удар по гостинице в городе Бахмут Донецкой области, есть жертвы. Об этом сообщил начальник ОВА Павел Кириленко.
"В Бахмуте россияне попали в гостиницу — по предварительной информации, есть погибшие и раненые, идет спасательная операция", - говорится в сообщении.
В результате утреннего "прилета" частично разрушено здание отеля. Во время проведения поисково-спасательных работ, был спасен мужчина, его госпитализировали. Также обнаружено тело погибшего, сообщает ГСЧС.
Кроме этого, в результате обстрела Бахмута частично разрушена жилая пятиэтажка. Спасли одного человека, также изъято одно тело.
Также сегодня утром враг нанес 3 ракетных удара по Торецку и 1 по Авдеевке.