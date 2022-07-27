Кабмин передаст на приватизацию и ликвидацию 420 госпредприятий

Кабинет министров утвердил перечень 420 государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации или для ликвидации, сообщает Зеркало недели.

По планам Минэкономики, новых собственников в рамках так называемой малой приватизации получат 66 госпредприятий. В Кабмине уверяют, что на приватизацию этих объектов есть большой запрос.

"Внутри страны существует большой запрос на приватизацию и готовность инвестировать в бывшие госпредприятия, если за инвестором будут закреплены и гарантированы права собственности" , – уверяют в Минэкономики.

Как рассчитывают в Кабмине, привлекая инвестиции, на этих предприятиях будет возобновлено или модернизировано производство, в том числе и экспортно ориентированное, созданы новые рабочие места и это станет частью экономического восстановления страны.

Еще 354 госпредприятия будут ликвидированы или реорганизованы.

"В большинстве случаев это юридические оболочки, по которым нет мощностей для возобновления работы" , - отмечают в министерстве.

Там также заверили, что ведомство будет продолжать анализ государственных активов для последующих этапов триажа госпредприятий, после чего часть из них также найдет новых эффективных собственников.

"Мы поставим точку в истории с советским наследием тысяч ГП, которые из-за бесхозяйственности деградировали до такого состояния, что дальше функционировать уже не способны" , - говорится в сообщении ведомства.

Минэкономики

Напомним, Верховная Рада должна рассмотреть законопроект №7451, разработанный Фондом госимущества и депутатами. Закон, который уже принят в первом чтении, упростит приватизацию во время войны.

Документ содержит изменения в части приватизации государственного и коммунального имущества, которые можно условно разделить на 2 группы.

І группа – изменения, вводимые на период действия военного положения:

Не проводятся аукционы по продаже объектов крупной и их выкуп.

Не проводится приватизация объектов, расположенных на территориях административно-территориальных единиц в зоне боевых действий или приближенных к зоне боевых действий, перечень которых утверждается КМУ.

Фонд госимущества ежемесячно представляет в Комитет ВРУ, который ведет вопросы приватизации, информацию о назначенных электронных аукционах, результатах продажи госимущества и предложения к законодательству.

Документы, представляемые для участия в электронном аукционе, могут быть составлены в электронной форме и подписаны квалифицированными электронными подписями.

Сведения о каждом участнике аукциона являются анонимными (закрытыми).

Размер гарантийного взноса на электронных аукционах объектов малой приватизации устанавливается аукционной комиссией в размере: 10 размеров минимальных зарплат – для объектов, стартовая цена которых составляет от 1 до 500 тысяч гривен; 10 процентов от стартовой цены объекта приватизации – для объектов, стартовая цена которых составляет более 500 тыс. грн.

Стартовая стоимость объекта определяется аукционной комиссией на уровне балансовой стоимости.

II группа – изменения, не связанные с военным положением: