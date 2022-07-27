Кабмин передаст на приватизацию и ликвидацию 420 госпредприятий
Кабинет министров утвердил перечень 420 государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации или для ликвидации, сообщает Зеркало недели.
По планам Минэкономики, новых собственников в рамках так называемой малой приватизации получат 66 госпредприятий. В Кабмине уверяют, что на приватизацию этих объектов есть большой запрос.
"Внутри страны существует большой запрос на приватизацию и готовность инвестировать в бывшие госпредприятия, если за инвестором будут закреплены и гарантированы права собственности", – уверяют в Минэкономики.
Как рассчитывают в Кабмине, привлекая инвестиции, на этих предприятиях будет возобновлено или модернизировано производство, в том числе и экспортно ориентированное, созданы новые рабочие места и это станет частью экономического восстановления страны.
Еще 354 госпредприятия будут ликвидированы или реорганизованы.
"В большинстве случаев это юридические оболочки, по которым нет мощностей для возобновления работы", - отмечают в министерстве.
Там также заверили, что ведомство будет продолжать анализ государственных активов для последующих этапов триажа госпредприятий, после чего часть из них также найдет новых эффективных собственников.
"Мы поставим точку в истории с советским наследием тысяч ГП, которые из-за бесхозяйственности деградировали до такого состояния, что дальше функционировать уже не способны", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, Верховная Рада должна рассмотреть законопроект №7451, разработанный Фондом госимущества и депутатами. Закон, который уже принят в первом чтении, упростит приватизацию во время войны.
Документ содержит изменения в части приватизации государственного и коммунального имущества, которые можно условно разделить на 2 группы.
І группа – изменения, вводимые на период действия военного положения:
- Не проводятся аукционы по продаже объектов крупной и их выкуп.
- Не проводится приватизация объектов, расположенных на территориях административно-территориальных единиц в зоне боевых действий или приближенных к зоне боевых действий, перечень которых утверждается КМУ.
- Фонд госимущества ежемесячно представляет в Комитет ВРУ, который ведет вопросы приватизации, информацию о назначенных электронных аукционах, результатах продажи госимущества и предложения к законодательству.
- Документы, представляемые для участия в электронном аукционе, могут быть составлены в электронной форме и подписаны квалифицированными электронными подписями.
- Сведения о каждом участнике аукциона являются анонимными (закрытыми).
- Размер гарантийного взноса на электронных аукционах объектов малой приватизации устанавливается аукционной комиссией в размере: 10 размеров минимальных зарплат – для объектов, стартовая цена которых составляет от 1 до 500 тысяч гривен; 10 процентов от стартовой цены объекта приватизации – для объектов, стартовая цена которых составляет более 500 тыс. грн.
- Стартовая стоимость объекта определяется аукционной комиссией на уровне балансовой стоимости.
II группа – изменения, не связанные с военным положением:
- Установлено, что руководителем (или и.о.) государственного унитарного предприятия (кроме предприятий, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности, или в перечень объектов крупной приватизации госсобственности), в отношении которого принято решение о приватизации, может быть назначено лицо по совместительству, если такое совместительство не запрещено специальным законом для отдельных категорий лиц. Лицо может быть руководителем по совместительству одновременно не более чем на 5 государственных унитарных предприятиях, балансовая стоимость имущества каждого из которых не превышает 100 млн. грн.
- На время приватизации объектов спиртовой и ликероводочной отрасли в рамках Программы реформирования и развития спиртовой отрасли наличие наложенного исполнителем в процессе исполнительного производства ареста имущества Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" не препятствует продаже путем приватизации такого имущества.
- Если повторный аукцион со снижением стартовой цены признается несостоявшимся, в случае если для участия в таком аукционе подано заявление на участие от одного покупателя, то орган приватизации принимает решение о приватизации указанного объекта путем выкупа непосредственно такому покупателю по предложенной им цене, но не ниже стартовой цены, с учетом снижения стартовой цены в соответствии с этой частью (на 50%).