Россия договорилась с Ираном о поставках авиаоборудования

Иран подписал с Россией соглашение об экспорте деталей и авиаоборудования. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил представитель управления гражданской авиации исламской республики Миракбар Разави, сообщает Корреспондент.

Он отметил, что принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве с Россией в рамках обеспечения возможности экспорта в Россию деталей и оборудования, произведенных в Иране, а также осуществления ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российских самолетов ремонтными центрами Ирана.

По словам Разави, в ходе встречи представителей двух стран также был подписан Меморандум о взаимопонимании для увеличения частоты полетов между двумя странами, на основании которого количество пассажирских рейсов между Россией и Ираном увеличилось до 35 в неделю.

Меморандум о взаимопонимании позволяет авиакомпаниям двух стран выполнять грузовые рейсы без ограничения пропускной способности в рамках вышеуказанного соглашения.