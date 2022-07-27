МВД: оккупанты разрушили более 18 тыс. гражданских объектов в Украине
Военные РФ разрушили более 18 тысяч гражданских объектов в Украине. Об этом заявил первый заместитель Министра внутренних дел Евгений Енин.
По его словам, на сегодня наибольшее количество обстрелов зарегистрировано в Луганской области, там более 4 тыс. обстрелов. Донецкая область, там взрывалось почти 3 тысячи раз, дальше идет Николаевская область, которую обстреливали почти 700 раз.
"Органы правопорядка ежедневно фиксируют до полусотни обстрелов украинских городов и поселков. Например, только за сутки в полицию поступила информация о 36 обстрелах населенных пунктов, в результате которых погибли 17 человек, 37 получили ранения и в том числе два ребенка. Только за ночь 23 ракеты были запущены на мирные города и поселения", - заявил Евгений Енин.