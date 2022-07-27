Литва запретила въезд патриарху Кириллу

Литва запретила въезд в страну патриарху МПЦ Кириллу из-за его поддержки России в войне в Украине. Он не сможет посещать Литву до 23 июня 2027 года, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Священнослужитель был внесен в список нежелательных лиц еще 23 июня, но об этом до этого публично не объявлялось. Это решение было принято по предложению МИД Литвы.

По данным литовского МВД, патриарх Кирилл включен в список за то, что он сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права.

"Патриарх Кирилл, ближайший соратник Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично высказывался положительно о продолжающейся российской агрессии" , - говорится в сообщении ведомства.

В МВД добавляют, что патриарх Кирилл в российских пропагандистских СМИ открыто называет народ Украины "участниками нацистского режима, которых следует депортировать или уничтожить".