Польша покупает у Кореи истребители, сотни танков и гаубиц

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал в среду соглашение о южнокорейском оружии для польской армии: это легкие истребители FA-50, танки К2 и самоходные гаубицы К9, сообщает Украинская правда.

Заказы на танки К2 разделили на два этапа. На первом этапе Польша закупит 180 машин – поставки начнутся в этом году, на втором – более 800 танков стандарта K2PL и запуск производства в Польше в 2026 году. Танки, поставленные на первом этапе, будут также доведены до стандарта K2PL.

Закупку самоходных гаубиц К9 тоже разбили на этапы. Первый предусматривает приобретение 48 гаубиц, часть которых в этом году будет доставлена ​​в Польшу, чтобы восполнить дефицит оборудования, переданного Украине. В 2024 году должны начаться поставки более 600 гаубиц, с 2026 года пушки будут производиться в Польше.

K9 изначально будет оснащен польскими системами связи, они также будут подключены к интегрированной системе боевого управления Topaz.

Польша также закупит в Южной Корее 48 легких истребителей FA-50, первые 12 из которых должны быть поставлены в Польшу в середине 2023 года. Самолет будет сконфигурирован в соответствии с требованиями ВВС Польши и оснащен системой распознавания НАТО "свой-чужой" (IFF NATO).

По словам представителя Агентства вооружений подполковника Кшиштофа Платека, выбор этого самолета обусловлен "прежде всего его доступностью и тем, что он может быстро заменить устаревшую постсоветскую технику – Су-22 и МиГ-29", а в окончательной конфигурации с управляемыми ракетами и новой РЛС дополнит истребители F-16.

FA-50 — многоцелевой самолет, который может использоваться для повышения квалификации и в качестве боевой машины, вооруженный управляемыми и неуправляемыми бомбами, ракетами "воздух-воздух" и пушкой. Он был разработан Korea Aerospace Industries в сотрудничестве с Lockheed Martin – производителем F-16 и F-35.

K2 Black Panther – это основной боевой танк производства Huyndai Rotem, находящийся на вооружении корейской армии с 2014 года. Вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой с автоматической подзарядкой и 12,7-мм пулеметом, оснащен системами самообороны, способными, среди прочего, уничтожить или "ослепить" выпущенные у него снаряды. Экипаж состоит из трех человек. Танк оснащен дизельным двигателем, он может преодолевать водные преграды высотой до 4,1 м, весит 55 тонн.

Самоходная гаубица K9 Thunder производства Hanhwa Defense вооружена 155-мм пушкой с дальностью стрельбы 40 км. Из этой машины происходит шасси польской гаубицы Krab производства Huta Stanowa Wola.

Напомним, ранее Польша подписала контракт на закупку 250 американских танков "Абрамс" M1A2 объемом 20 млрд злотых (более 4 млрд евро), что является самым большим контрактом на закупку вооружения для польской армии. Их должны поставить до 2026 года включительно.