В ВМС заявили о возобновлении работы портов

Возобновлена работа в портах Черноморск, Одесса и Южный, сообщают Военно-морские силы ВС Украины.

Отмечается, что работу возобновили в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна.

Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, сопровождающего корабль лидирования.

"Сегодня мы проводим совместную работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесщины. Прежде всего – это работы, которые определяют безопасные пути для движения судов, которые будут перевозить украинское зерно" , – рассказывает начальник филиала государственного учреждения "Одесский район Госгидрографии". Игорь Тимчук.

Военные и гражданские специалисты тщательно проводят поиск подводных объектов, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства. Также продолжаются гидрографические промерные работы – определение глубины, подходных каналов и рекомендованных путей.