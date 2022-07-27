Стоимость газа в Европе превысила $2500

Цена на газ в Европе в среду, 27 июля, преодолела отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров. Такой скачок произошел на фоне сокращения поставок со стороны Газпрома. О росте цен свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, сообщает Корреспондент.

Так, стоимость газа в Европе заметно выросла утром в среду. Стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах (с поставками в августе) достигла отметки в 2308,08 доллара за тысячу кубов. Это стало максимальным показателем с марта.

При этом рост стоимости наблюдается уже третий день подряд, начиная с понедельника. В этот день Газпром анонсировал сокращение поставок по Северному потоку, объяснив это тем, что одна из турбин нуждается в ремонте.

Утром в среду Газпром остановил работу заявленной турбины, после чего прокачка по газопроводу снизилась до 20% от максимального уровня.