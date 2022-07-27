В Украине ввели мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны

Верховная рада одобрила закон о моратории на принудительное взыскание долгов за коммуналку. Запрет будет действовать во время военного положения только на тех территориях, которые находятся или находились в зоне боевых действий или в оккупации.﻿ Об этом, со ссылкой проект закона №7531, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно документу, мораторий будет действовать в территориальных громадах, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся или находившихся во временной оккупации, окружении (блокировании) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, запрещено взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги в отношении недвижимого имущества, которое является местом постоянного проживания физического лица и было уничтожено или повреждено.

Закон также устанавливает запрет действий по выполнению решений (кроме решений по искам физических лиц о взыскании заработной платы, денежного обеспечения военнослужащих), должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, органы военного управления, соединения, воинские части, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения учреждений высшего образования, учреждения и организации, которые входят в состав ВСУ.