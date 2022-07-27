СМИ: в Херсоне взорвали автомобиль с двумя коллаборантами

В оккупированном Херсоне взорвали автомобиль, в котором находились двое сотрудников так называемой "полиции", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление главы администрации региона и издание "Мост".

Взрыв произошел на проспекте Адмирала Сенявина около 12:20. Свидетели видели медиков на месте происшествия.

По информации российских медиа, взрывное устройство сработало на пути следования полицейской машины. В результате пострадали двое сотрудников местных "правоохранительных органов".