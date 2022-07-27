Костин назвал свои главные приоритеты на посту генпрокурора

Новоназначенный генпрокурор Андрей Костин во время выступления в Верховной Раде назвал главные приоритеты для работы Офиса генпрокурора под его руководством, сообщает Новое время.

Одним из первых он назвал необходимость обеспечить наказание для каждого военного преступника, а также представителей политического и военного руководства России.

"Мы должны прекратить террор и геноцид украинской нации. Этому будет способствовать, прежде всего, надлежащая фиксация и документирование преступлений агрессора. А собрать доказательства следует так, чтобы все они были признаны допустимыми в судах" , — отметил генпрокурор.

Костин добавил, что прокуроры должны безотлагательно обеспечить надлежащее процессуальное руководство во всех подобных производствах.

Он также заявил о важности международного сотрудничества в этой сфере, в частности, с Международным уголовным судом.

Среди других приоритетов глава Офиса генпрокурора назвал следующие:

привлечение к ответственности сотрудничавших с оккупантами лиц. Это также касается и оборотней в погонах

безотлагательное назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, кандидатура которого определена по результатам конкурсного отбора

скорейшее проведение конкурса для избрания директора Национального антикоррупционного бюро

разработка стратегию уголовной политики

реализация судебной реформы, а также формировании Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

27 июля Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора. На этой должности он сменил отправленную в отставку Ирину Венедиктову.

Костин был главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Его также называют «буфером» между Офисом президента и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.