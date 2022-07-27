FT: США активизировали переговоры по ограничению цен на российскую нефть

Администрация президента США Джо Байдена активизировала переговоры с крупными импортерами нефти – Китаем, Индией и другими странами по ограничению цен на российскую нефть, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Financial Times.

В настоящее время ведутся переговоры с Китаем, Индией и другими странами, которые покупали нефть у России по сниженным ценам после того, как ее вторжение в Украину повлекло за собой потерю многих европейских клиентов.

Это происходит параллельно с тем, как США и Великобритания готовятся присоединиться к запрету ЕС на страхование и услуги для судов, перевозящих российскую нефть. Он должен полностью вступить в силу в декабре.

Результатом таких действий может стать снижение поставок российской нефти, если она не сможет найти достаточно судов, желающих плавать без покрытия.

Официальные лица США предупредили другие страны, что ожидаемое падение экспорта может привести к сокращению рынков нефти и привести к резкому росту цен, нанося ущерб потребителям и компенсируя любые финансовые проблемы Москвы.

Зато инициатива, продвигаемая США, предусматривает, что запрет на страхование танкеров не будет распространяться на партии российской нефти, продаваемой по цене ниже определенного уровня.

"Добыча в РФ упадет, когда запрет на страхование и обслуживание танкеров полностью вступит в силу, если мы не согласуем введение ценовых ограничений, позволяющих российскому экспорту продолжаться. Это единственный способ предотвратить резкий рост цен" , – отметил источник, близкий к переговорам.

В то же время, представители США на условиях анонимности заявили, что все еще обеспокоены тем, что нефтетрейдеры могут недооценивать потенциальное влияние запрета на страхование без ограничения цены.

Они уверены, что страховые запреты способны прекратить значительную долю добычи российской нефти после того, как они будут введены.

А также утверждают, что российский экспорт, до вторжения составлявший в среднем 7,8 млн баррелей сырой и нефтепродуктов в день, слишком велик, чтобы справиться с ним без доступа к глобальному танкерному флоту.

Осведомленные переговорами люди сообщили, что уровень ограничения цены еще не определен, и механизм может быть гибким для учета изменений на нефтяных рынках.

Напоминаем:

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками ограничение цены на российскую нефть до 40-50 долларов за баррель, чтобы ограничить прибыль агрессора от энергоносителей и при этом продолжить их импорт.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Группы Семи близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, что уменьшит доходы государства-агрессора от его продаж до момента вступления в силу эмбарго на морскую нефть из РФ.