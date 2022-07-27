В ОП показали, как обустроена граница с Беларусью в Волынской области

В ОП показали, как обустроена граница с Беларусью в Волынской области
Фото: Telegram

На границе Украины и Беларуси в Волынской области обустроили фортификационные сооружения и пункты пропуска и установили специальные средства слежения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Военные обустроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами слежения. Здесь применили и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн. Кроме того, здесь работают пункты пропуска".
1lj52hqv3i_big.jpg

По словам заместителя главы ОПУ, 27 июля на таком пункте пропуска видели мариупольцев, которых оккупанты "эвакуировали" на территорию России – люди были вынуждены возвращаться в Украину через Беларусь.

q3m5joeiu6_big.jpg

Тимошенко добавил, что граница защищена и на Сумщине, и на Черниговщине, и на Киевщине, и на Житомирщине, и на Ровенщине, но "современной системой слежения могут похвастаться не все".

Он пообещал решить этот вопрос, чтобы "мониторинг ситуации был на самом высоком уровне".

Новости

Популярные темы форума

analytics