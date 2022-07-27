В ОП показали, как обустроена граница с Беларусью в Волынской области

На границе Украины и Беларуси в Волынской области обустроили фортификационные сооружения и пункты пропуска и установили специальные средства слежения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Военные обустроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами слежения. Здесь применили и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн. Кроме того, здесь работают пункты пропуска".

По словам заместителя главы ОПУ, 27 июля на таком пункте пропуска видели мариупольцев, которых оккупанты "эвакуировали" на территорию России – люди были вынуждены возвращаться в Украину через Беларусь.

Тимошенко добавил, что граница защищена и на Сумщине, и на Черниговщине, и на Киевщине, и на Житомирщине, и на Ровенщине, но "современной системой слежения могут похвастаться не все".

Он пообещал решить этот вопрос, чтобы "мониторинг ситуации был на самом высоком уровне".