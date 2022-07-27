Во время боевых действий против оккупантов погиб военный летчик

Во время боевых действий против российских оккупантов 26 июля погиб 28-летний военный летчик, Герой Украины Александр Кукурба из Ивано-Франковской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Нижневербежского сельского совета.

"С грустью можем официально известить, что 26 июля 2022 года, защищая небо Украины, погиб Александр Васильевич Кукурба, 1994 г.р., уроженец с. Верхний Вербеж Нижневербжской территориальной громады Ивано-Франковской области — украинский военнослужащий, майор, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины, Герой Украины" , — говорится в сообщении.

27-29 июля в Нижневербежской общине объявили днями траура.

Кукурба имеет звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (14 апреля 2022 года) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

22 марта его наградили орденом Богдана Хмельницкого III ст., а 6 июля – орденом Богдана Хмельницкого II ст. — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Напомним, по состоянию на 12 июля украинская авиация нанесла российским оккупантам 1700 групповых авиаударов.